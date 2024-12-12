Elias Jelert: 'Hayal kırıklığı yaşadık'

Galatasaray'ın genç futbolcusu Elias Jelert, Malmö ile 2-2 kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.
Elias Jelert yaptığı açıklamada, "Gol için mutluyum ama 3 puanı almamız gerekiyordu. Zor bir maçtı. 3 puanı alamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz." dedi.
Kuzey'de oynamak size ekstra motivasyon sağladı mı?" sorusuna Danimarkalı sağ bek, "Ekstra bir motivasyon oldu mu, bilmiyorum. Ailem ve arkadaşlarım buradaydı, onların önünde bu büyük kulüp için gol atmak mutluluk verici." diye konuştu.
Jelert ayrıca, "Umarım 11'de olacağım. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Taraftarlar en iyisini istiyor. Tabii ki baskı hissediyoruz. Umarım gelecekte daha fazla forma şansı bulacağım." açıklamasını yaptı.
Elias Jelert yaptığı açıklamada, "Gol için mutluyum ama 3 puanı almamız gerekiyordu. Zor bir maçtı. 3 puanı alamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz." dedi.
Kuzey'de oynamak size ekstra motivasyon sağladı mı?" sorusuna Danimarkalı sağ bek, "Ekstra bir motivasyon oldu mu, bilmiyorum. Ailem ve arkadaşlarım buradaydı, onların önünde bu büyük kulüp için gol atmak mutluluk verici." diye konuştu.
Jelert ayrıca, "Umarım 11'de olacağım. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Taraftarlar en iyisini istiyor. Tabii ki baskı hissediyoruz. Umarım gelecekte daha fazla forma şansı bulacağım." açıklamasını yaptı.