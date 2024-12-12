Bodo/Glimt - Beşiktaş Maçı Kadrosu; Muhtemel İlk 11'ler

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri de netleşiyor. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Norveç'in güçlü ekibi Bodo/Glimt ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Beşiktaş zorlu Bodo/Glimt karşısında kazanmak ve Avrupa Ligi'nde büyük bir avantaj sahibi olmak istiyor. Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 128 56 25 47 202 170 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Avrupa Konferans Ligi 12 7 1 4 21 19 TOPLAM 249 94 49 106 333 380





Haikin, Sjovold, Björtuft, Gundersen, Björkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, HoghMert, Svensson, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi, Salih, Musrati, Rafa, Gedson, Muçi, Semih.Bodo Stadyumu'nda TSİ ile 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesi savunmada görev alan oyuncuların sakatlığı teknik sorumlu Serdar Topraktepe'yi düşündürüyor.Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin yanı sıra Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan ve daha sonra yapılan antrenmanlara katılmayan Emirhan Topçu'nun durumu maç saatinde belli olacak.Beşiktaş'ta sarı kart cezası da savunmaya darbe vurdu.Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da Norveç'te forma giyemeyecek.Beşiktaş'ta sakatlık kervanına katılan bir diğer isim de Ciro Immobile oldu.Derbinin son bölümlerinde sakatlık yaşayan yıldız oyuncu da Norveç deplasmanında forma giyemeyecek.Beşiktaş'a derbide 3 puanı getiren isim olan Alex Oxlade-Chamberlain, UEFA listesinde adı yer almadığı için karşılaşmada görev yapamayacak.Siyah-beyazlı takımın sezon başında satış listesinde yer alan Chamberlain, transferin gerçekleşmemesinin ardından takımda kaldı.Eski teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un hiç forma vermediği tecrübeli orta saha, teknik adam değişikliğinin ardından Serdar Topraktepe yönetiminde forma giymeye başladı ve ikinci maçında Fenerbahçe karşısında galibiyetinin mimarlarından oldu.Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'le karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 250. maçına çıkacak.Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 249 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 106 yenilgi yaşadı.Avrupa arenasında 333 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 380 gol gördü.Beşiktaş, Norveç temsilcileriyle 12 kez karşı karşıya geldi.Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Norveç ekipleri Rosenborg, Valerenga, Tromso, Sarpsborg ve Bodo/Glimt ile mücadele etti.Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupa Galipleri Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 5'er galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 2 beraberlik aldı.Söz konusu maçlarda 19 kez ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise yine 19 gol gördü.Siyah-beyazlı ekip, Bodo/Glimt'le 5. kez karşı karşıya gelecek.Norveç ekibiyle daha önce 4 defa karşılaşan Beşiktaş, sarı-siyahlı rakibiyle ilk kez 2004 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonun 1. turunda karşı karşıya gelmiş ve deplasmanda oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşı 1-0 kazanarak gruplara kalmayı başarmıştı.İki takım geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta eşleşti ve Bodo/Glimt, Norveç ve Türkiye'deki maçlarda sevinerek ayrılan taraf oldu.Sarı-siyahlılar, kendi evindeki maçı 3-1 kazanırken, İstanbul'dan da 2-1 galip ayrıldı.Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı."Kara Kartal", 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı."Kara Kartal", geçen sezon da UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 kaybetti.Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.1993-1999 yıllarında giydiği siyah-beyazlı formayla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor."Kara Kartal"da Ricardo Quaresma ve Bobo da Avrupa arenasında 12'şer gol kaydetti.UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belirlendi.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,bilgisi verildi.Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin yanı sıra Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da kadroda yer almıyor. Beşiktaş'ta sakatlık kervanına katılan bir diğer isim de Ciro Immobile oldu. Derbinin son bölümlerinde sakatlık yaşayan yıldız oyuncu da Norveç deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.Beşiktaş'a derbide 3 puanı getiren Alex Oxlade-Chamberlain, UEFA listesinde adı yer almadığı için karşılaşmada görev yapamayacak. Siyah-beyazlı takımın sezon başında satış listesine koyduğu Chamberlain, transferin gerçekleşmemesinin ardından takımda kaldı.Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin Bodo/Glimt maçı kamp kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Al Musrati, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Rafa Silva, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap.