Spanoulis: 'Harika bir takıma karşı kazandık'

Monaco Başantrenörü Vassilis Spanoulis, THY EuroLeague'deki Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Spanoulis'in sözleri şu şekilde:



"Aslında istatistiklere bakmayı çok seven biri değilim, istatistikler bazen sahadaki oyunu yansıtmıyor. Bugün harika bir maçı geride bıraktık. Hücumda önceki maçlara göre pek bir şeyi değiştirmedik ama çok daha etkili olduk, savunmada ise bazı şeyleri değiştirdik. Çok daha farklı bir mantaliteyle savunma yaptık. 40 dakika boyunca konsantre oynadık, bu sayede harika bir takıma ve harika bir koça karşı kazandık.



Dediğim gibi bu maça farklı bir mantaliteyle çıktık. Topu paylaşarak oynadık, bir arada mücadele ettik ve istediğimiz şutları bulduk. Ayrıca sabırlı hücum ettik, sürekli en doğru opsiyonu bulmaya çalıştık. Acele etmedik ve birbirimize güvendik. Sabırlı oynadığımız zaman harika bir takımız çünkü çok iyi oyunculara sahibiz."



