Servet Çetin: Gittiğimiz antrenman sahalarını vermiyorlar"

AMED Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, kulüp yönetimi ile birlikte haftayı değerlendirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Servet Çetin: Gittiğimiz antrenman sahalarını vermiyorlar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2024 20:04
Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, kulüp yönetimi ile birlikte Trendyol 1. Lig'deki 15. haftayı değerlendirdi.


Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, "Ben futbolcular arasında adaletli davranıyorum. Bölgenin, buranın takımıyız saha almakta problem yaşıyoruz. Gittiğimiz antrenman sahalarının bazılarını vermiyorlar"dedi. 1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Servet Çetin, kulüp yönetimi ile birlikte haftayı değerlendirmek üzere kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kayapınar ilçesindeki Şeyhmus Özer Spor Tesisinde düzenlenen toplantıya, kulübün genel sekreteri Faruk Korkmaz, futbol şube sorumlusu Nedim Şimşek ve basın sözcüsü Bekir Güneş de katıldı. Açıklamalarda bulunan teknik direktör Servet Çetin bazı antrenman sahalarının verilmediğini söyledi.

'HER PAZARTESİ OYNAMAK ZORUNDA MIYIZ'

Maçlarını sürekli pazartesi oynamak istemediklerini belirten Çetin, "Şu an gidişatımız çok iyi. Aldığımız sonuçlar oyuncularımıza moral, motivasyon ve özgüven kaynağı oldu. Devre arasına kadar maksimum puanları almak ve toplamak istiyoruz. Geldiğimiz konumu biliyoruz ama şu an halen rahat bir konumda değiliz. O zor konumdan rahat konuma geçeceğiz inşallah. Zor zemine rağmen oyun oynayan taraf hep biz olduk. Hem deplasman hem de içerde. İnşallah bir kaç maç daha kazandıktan sonra göreceksiniz ki çok çok daha iyi bir futbol oynayan bir takım görebileceksiniz. Biz araya kadar mevcut kadromuzda en iyi şeyleri yapmaya çalışacağız. Takımımıza uygun oyunculara bakıyoruz. Zamanımız dar ama bu çalışmayı yapıyoruz. Devre arasına kadar bütün oyuncular bizim kıymetlimiz. Çünkü emek veriyoruz. Ben futbolcular arasında adaletli davranıyorum. Bölgenin, buranın takımıyız saha almakta problem yaşıyoruz. Gittiğimiz antrenman sahalarının bazılarını vermiyorlar. Her maçımız pazartesiye veriliyor. Her pazartesi oynamak zorunda mıyız? Geldiğimizden beri pazartesi akşamları oynuyoruz" dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery