Fenerbahçe Beko evinde adeta dağıldı

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 15. haftasında Fransa temsilcisi Monaco ile karşı karşıya geldi. Ataşehir'de oynanan mücadeleyi konuk ekip 99-69'luk skorla kazandı.



Fenerbahçe, 5. yenilgisini aldı. Monaco ise 10. galibiyetini elde etti.



Pota altını etkili kullanan Monaco karşısında Hayes-Davis ile 11 sayı bulan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 19-17 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, Baldwin-Sertaç Şanlı ikilisinin kazandırdığı sayılarla etkili olmaya çalıştı. Hücumda sarı-lacivertlilere üstünlük kuran ve birçok oyuncusundan skor katkısı alan Monaco, soyunma odasına 43-38 önde gitti.



Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan konuk takım, 22. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 38-48. Fenerbahçe Beko'nun farkı 6 sayıya (44-50) kadar indirmesinin ardından Monaco'da yıldız oyuncu Mike James sahneye çıktı. Fransa temsilcisi, dış atışlarda isabet bulamayan sarı-lacivertliler karşısında James'in yönlendirdiği hücumlardan bulduğu basketlerle farkı açtı ve son çeyreğe 72-54 üstün girdi.



Son çeyrekte oldukça rahat bir oyun sergileyen ve bir ara farkı 32'ye kadar yükselten Monaco, karşılaşmadan 99-69 galip ayrıldı.



Fransa ekibinde milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Furkan, mücadeleyi saha kenarından takip etti.



TRİBÜNLERDEN ALİ KOÇ'A TEPKİ



Fenerbahçe taraftarı, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.



Taraftarlar, Monaco'nun Fenerbahçe Beko karşısında farkı açtığı dördüncü çeyrekte başkan Koç ve yönetimini istifaya davet etti.



Sarı-lacivertli taraftarlar, ayrıca eski başkan Aziz Yıldırım'ın lehine de tezahürat yaptı.



SALON: Ülker Spor ve Etkinlik



HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Olegs Latisevs, Josip Radojkovic



FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 13, Melli 2, Sertaç Şanlı 10, Mays 2, Melih Mahmutoğlu, Hayes-Davis 28, Tarık Biberovic 7, Mert Ekşioğlu, Guduric 2, Colson 1, Birch 4



AS MONACO: Okobo 19, Blossomgame 11, Loyd 12, Papagiannis 6, Jaiteh 2, Motiejunas 9, Tarpey 5, Begarin, Brown 9, Strazel 5, James 21



1'İNCİ PERİYOT: 19-17



DEVRE: 38-43



3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-72







