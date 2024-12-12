Lucas Piazon'un Kerem Aktürkoğlu korkusu

Portekiz Ligi'nin 15. haftasında Benfica ile karşılaşacak olan Aves SAD'dan çarpıcı bir açıklama geldi.



Mücadele öncesinde Aves SAD forması giyen Lucas Piazon açıklamalarda bulundu. Piazon, Benfica'da en çekindiği isimlerin Angel Di Maria ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu olduğunu belirtti.



A Bola'ya konuşan Piazon, "Benfica'dan 2 futbolcu çıkarabilecek olsaydım bu Di Maria ve Keram Aktürkoğlu olurdu. Di Maria çok yaratıcı, iyi bitiriyor, orta yapıyor ve son pası atıyor. Türk olan Kerem Aktürkoğlu ise hızlı ve güçlü bir bitiriciliği var." ifadelerini kullandı.



Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 16 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.







