Gaziantep'ten sakatlık açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sakatlığı süren 4 futbolcunun durumuyla ilgili açıklama yaptı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Sorescu'nun sol uyluk iç adalesinde, kaleci Dıoudis'in de sağ uyluk üst adalesinde yırtık tespit edildiği ve iki oyuncunun tedavisinin devam ettiği belirtildi.



Geçen hafta ameliyat edilen Saborit'in tedavisinin planlandığı şekilde devam ettiği ve rehabilitasyon sürecinin başladığı aktarıldı. Sağlık ekibinin gözetiminde bireysel antrenmanlara başlayan Bitok'un ise sahalara dönmesi için sürecin titizlikte yürütüldüğü kaydedildi.



