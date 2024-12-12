Gaziantep'ten sakatlık açıklaması

Gaziantep FK'de sakatlığı olan futbolcuların durumu hakkında açıklama yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gaziantep'ten sakatlık açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2024 20:50
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sakatlığı süren 4 futbolcunun durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Sorescu'nun sol uyluk iç adalesinde, kaleci Dıoudis'in de sağ uyluk üst adalesinde yırtık tespit edildiği ve iki oyuncunun tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Geçen hafta ameliyat edilen Saborit'in tedavisinin planlandığı şekilde devam ettiği ve rehabilitasyon sürecinin başladığı aktarıldı. Sağlık ekibinin gözetiminde bireysel antrenmanlara başlayan Bitok'un ise sahalara dönmesi için sürecin titizlikte yürütüldüğü kaydedildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery