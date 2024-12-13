UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Ludogorets Razgrad ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. Huvepharma Arena'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



AZ Alkmaar, 14. dakikada Ruben van Bommel ve 19. dakikada Seiya Maikuma ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.



Ludogorets, 61. dakikada Ivaylo Chochev ve 63. dakikada Kwadwo Duah'ın golleriyle geri döndü.



Bu sonucun ardından AZ Alkmaar 8, Ludogorets 3 puana yükseldi.



AZ Alkmaar, bir sonraki maçında Roma'yı ağırlayacak. Ludogorets ise Midtjylland'ı ağırlayacak.



