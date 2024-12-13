Ludugorets, 2-0'dan geri döndü!

Ludogorets, 2-0 geri düştüğü maçta AZ Alkmaar karşısında 2-2'yi yakaladı.

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Ludugorets, 2-0'dan geri döndü!
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12 Aralık 2024 22:37
Son güncelleme 13 Aralık 2024 00:12
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Ludogorets Razgrad ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. Huvepharma Arena'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

AZ Alkmaar, 14. dakikada Ruben van Bommel ve 19. dakikada Seiya Maikuma ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Ludogorets, 61. dakikada Ivaylo Chochev ve 63. dakikada Kwadwo Duah'ın golleriyle geri döndü.

Bu sonucun ardından AZ Alkmaar 8, Ludogorets 3 puana yükseldi.

AZ Alkmaar, bir sonraki maçında Roma'yı ağırlayacak. Ludogorets ise Midtjylland'ı ağırlayacak.

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