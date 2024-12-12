Liverpool'dan 50 milyon euro'luk golcüye kanca!

Brighton & Hove Albion'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Joao Pedro, devlerin radarına girdi.



UOL'de yer alan habere göre; Liverpool, 23 yaşındaki Brezilyalı santraforu kadrosuna katmak istiyor.



KIŞIN GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK



Haberde İngiliz devinin kış transfer döneminde oyuncu için görüşmeleri başlatacağı belirtildi. Brezilyalı forvetin yaklaşık 5 yıldır Liverpool scoutları tarafından takip edildiğinin altı çizildi.



Joao Pedro, 2020 yılında 11.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fluminense'den Watford'a transfer oldu. 2023 yılında ise 34.2 milyon euro'ya Brighton'a transfer edildi. Yıldız futbolcunun şu anada kadar bonservisine toplam 45.7 milyon euro ödendi.



MANU'YA KAPTIRMAK İSTEMİYOR



Başarılı oyuncu ile Liverpool'un dışında Manchester United da ilgileniyor. İngiliz devinin oyuncuyu MANU'ya kaptırmaması için elini çabuk tutmak istediği vurgulandı.



Bu sezon Premier Lig'de 9 maça çıkan Pedro, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı golcünün piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.



