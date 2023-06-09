Fenerbahçe'de artık gözler tamamen Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrildi. 11 Haziran Pazar akşamı İzmir'de Başakşehir'le oynanacak final öncesi Samandıra'da Alex de Souza'nın ziyareti herkesin yüzünü güldürdü, olumsuz havayı dağıttı.
Kaybedilen şampiyonluk ve Galatasaray derbisi sonrası son derece üzgün olan futbolcular, efsane ismin gelmesiyle bir nebze olsun moral buldu, enerji yakaladı.
Alex gibi kulüp tarihinin unutulmaz bir isminin ziyarete geleceğini duyan futbolcular düşük enerjiden çıktı, takım içinde bir heyecan yakalandı. Arda Güler hayranı olduğu idolüyle buluşup sohbet etti, İrfan Can Kahveci benzer şekilde Alex'e kramponlarını imzalatıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Takımdaki Brezilyalı yıldızlar vatandaşları Alex ile sohbet etmek istedi. Jorge Jesus'da efsane isimle buluştu.
Öte yandan iki gol kralı Alex de Souza ve Enner Valencia'nın bir araya gelmesinde de yüzler güldü. 2010-11 sezonunda 28 golle kral olan Alex'i, bu sezon attığı 29 golle geçen ve kulübe 12 yıl sonra gol krallığını getiren Valencia bir süre sohbet etti. Valencia'nın Alex'in rekorunu kırması ve gol krallığını alması herkesin gündemindeydi. Alex, Valencia'yı tebrik etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
FELIPE HEYECANLANDI
Alex de Souza'nın Samandıra'yı ve Kadıköy'ü ziyareti sırasında oğlu Felipe de yanındaydı. Yıllar sonra Fenerbahçe formasıyla tesisleri ve stadı ziyaret eden Felipe, çok heyecanlandı. Samandıra'da futbolcularla tek tek fotoğraf çektiren Felipe, antrenmanı da ziyaret etti.
Daha sonra Ülker Stadı'nda hem saha içinde tur atan hem de müzeyi gezen Alex ve ailesi eski güzel hatıraları anımsadı.
Samandıra'da Alex de Souza'nın ziyareti sırasında yakın tarihteki şampiyonluklar ve başarılar konuşuldu. Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi tüm takıma da başarılar dileyen Alex, kupada favori olduklarını anımsattı. Jorge Jesus'la da bir süre sohbet eden Alex, güzel hatıralarla Samandıra'dan ayrıldı. Öte yandan tesislerin duvarında yer alan Alex resmi önünde de fotoğraflar çektirildi.
Kaybedilen şampiyonluk ve Galatasaray derbisi sonrası son derece üzgün olan futbolcular, efsane ismin gelmesiyle bir nebze olsun moral buldu, enerji yakaladı.
Alex gibi kulüp tarihinin unutulmaz bir isminin ziyarete geleceğini duyan futbolcular düşük enerjiden çıktı, takım içinde bir heyecan yakalandı. Arda Güler hayranı olduğu idolüyle buluşup sohbet etti, İrfan Can Kahveci benzer şekilde Alex'e kramponlarını imzalatıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Takımdaki Brezilyalı yıldızlar vatandaşları Alex ile sohbet etmek istedi. Jorge Jesus'da efsane isimle buluştu.
Öte yandan iki gol kralı Alex de Souza ve Enner Valencia'nın bir araya gelmesinde de yüzler güldü. 2010-11 sezonunda 28 golle kral olan Alex'i, bu sezon attığı 29 golle geçen ve kulübe 12 yıl sonra gol krallığını getiren Valencia bir süre sohbet etti. Valencia'nın Alex'in rekorunu kırması ve gol krallığını alması herkesin gündemindeydi. Alex, Valencia'yı tebrik etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
FELIPE HEYECANLANDI
Alex de Souza'nın Samandıra'yı ve Kadıköy'ü ziyareti sırasında oğlu Felipe de yanındaydı. Yıllar sonra Fenerbahçe formasıyla tesisleri ve stadı ziyaret eden Felipe, çok heyecanlandı. Samandıra'da futbolcularla tek tek fotoğraf çektiren Felipe, antrenmanı da ziyaret etti.
Daha sonra Ülker Stadı'nda hem saha içinde tur atan hem de müzeyi gezen Alex ve ailesi eski güzel hatıraları anımsadı.
Samandıra'da Alex de Souza'nın ziyareti sırasında yakın tarihteki şampiyonluklar ve başarılar konuşuldu. Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi tüm takıma da başarılar dileyen Alex, kupada favori olduklarını anımsattı. Jorge Jesus'la da bir süre sohbet eden Alex, güzel hatıralarla Samandıra'dan ayrıldı. Öte yandan tesislerin duvarında yer alan Alex resmi önünde de fotoğraflar çektirildi.
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