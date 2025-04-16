Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren ve ligde oynadığı son 15 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, kalan haftalara odaklandı.



7 KARŞILAŞMADA TEK HEDEF 21 PUAN



Samsunspor beraberliği sonrasında oynadığı üç maçta; Bodrum FK, Trabzonspor ve Sivasspor'u devirerek 9 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, ligde kalan 7 karşılaşmada da 21 puan hedefliyor.



TEKNİK HEYETE VE FUTBOLCULARA DESTEK



Fenerbahçe, 7'de 7 yapıp, sezon sonunda da mutlu sona ulaşmak istiyor. Yönetim de bu 7 haftalık süreçte Samandıra'ya çıkarma yaparak teknik heyete ve futbolculara her gün destek olacak.



Galatasaray'ın fikstürünün daha zorlu olmasını bir avantaj olarak gören Fenerbahçe yönetimi, ezeli rakiplerinin puan kaybedeceğine ve şampiyon olacaklarına inanıyor.



