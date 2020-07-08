Fenerbahçe Beko'dan ikinci transfer geliyor!

Fenerbahçe Beko, forvet oyuncusu Edgaras Ulanovas ile prensip anlaşmasına vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Fenerbahçe Beko'dan ikinci transfer geliyor!
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08 Temmuz 2020 17:54
Kokoskov döneminin ilk transferini Dyshawn Pierre ile gerçekleştiren Fenerbahçe Beko, Zalgiris forması giyen forvet oyuncusu Edgaras Ulanovas'ı da kadrosuna kattı.

beIN Sports'un haberine göre; sarı - lacivertliler, Zalgiris forması giyen forvet oyuncusu Edgaras Ulanovas ile iki yıllık prensip anlaşmasına vardı.

İLK TRANSFER: PIERRE

Fenerbahçe Beko, Kokoskov'un gelişi sonrasında ilk transferinin Dyshawn Pierre olduğunu açıklamıştı. Kanadalı fovet oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulmuştu.



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