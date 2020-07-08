Fenerbahçe Beko'dan ikinci transfer geliyor!

Kokoskov döneminin ilk transferini Dyshawn Pierre ile gerçekleştiren Fenerbahçe Beko, Zalgiris forması giyen forvet oyuncusu Edgaras Ulanovas'ı da kadrosuna kattı.
beIN Sports'un haberine göre; sarı - lacivertliler, Zalgiris forması giyen forvet oyuncusu Edgaras Ulanovas ile iki yıllık prensip anlaşmasına vardı.
İLK TRANSFER: PIERRE
Fenerbahçe Beko, Kokoskov'un gelişi sonrasında ilk transferinin Dyshawn Pierre olduğunu açıklamıştı. Kanadalı fovet oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulmuştu.
beIN Sports'un haberine göre; sarı - lacivertliler, Zalgiris forması giyen forvet oyuncusu Edgaras Ulanovas ile iki yıllık prensip anlaşmasına vardı.
İLK TRANSFER: PIERRE
Fenerbahçe Beko, Kokoskov'un gelişi sonrasında ilk transferinin Dyshawn Pierre olduğunu açıklamıştı. Kanadalı fovet oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulmuştu.