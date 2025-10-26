27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'a karşı hata yapmadı!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta karşılaşmasında sahasında Türk Telekom'u 92-84 mağlup etti.

calendar 26 Ekim 2025 14:58 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 15:38
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'a karşı hata yapmadı!
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında Türk Telekom'u ağırladı.

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 92-84 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligdeki 4. galibiyetini aldı. Ankara temsilcisi ise 4. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Mehmet Serdar Ünal

Fenerbahçe Beko: Hall 8, Tarık Biberovic 14, Melih Mahmutoğlu 5, Jantunen 6, Bacot 9, James Metecan Birsen 12, Wilbekin 9, Melli 3, Mert Emre Ekşioğlu 3, Horton-Tucker 11, Onuralp Bitim 12, Birch

Türk Telekom: Smith 13, Simonovic 4, Doğuş Özdemiroğlu 11, Usher 8, Alexander 13, Devoe 3, Allman 21, Berkan Durmaz, Yavuz Gültekin 2, Bankston 9

1. Periyot: 33-25

Devre: 60-43

3. Periyot: 77-58

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
