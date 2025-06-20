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Los Angeles FC-Esperance
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20 Haziran
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3-181'
20 Haziran
Waterford FC-Bohemian FC
2-183'
20 Haziran
Shamrock -Cork City
4-181'

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde finale yükseldi

Fenerbahçe 2022-2023 sezonunda kazandığı yarışmada finale yükseldi.

calendar 20 Haziran 2025 22:20 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 22:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde finale yükseldi
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague ve EuroCup katılımcısı takımlar arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda 2025 Pazarlama Ödülleri'nde finale yükseldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Beko, 2022-2023 sezonunda kazanılan Devotion Pazarlama Altın Ödülü'nün ardından bu sezon "Face of a Franchise, Yellow the Canary" projesiyle yeniden finale yükselmeyi başardı.

Pazarlama faaliyetleri alanında Avrupa'nın en iyi erkek basketbol takımlarının ödüllendirildiği organizasyonda altın, gümüş ve bronz ödül kazanan takımlar, EuroLeague tarafından daha sonra açıklanacak.


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