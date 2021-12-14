Fenerbahçe Beko, Maccabi'ye şans tanımadı!

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 15. haftasında Maccabi Playtika'yı ağırladı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, Maccabi'ye şans tanımadı!
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14 Aralık 2021 22:47
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma, Fenerbahçe Beko'nun 90-79'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe Beko, bu sonucun ardından 6. galibiyetini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Uros Nikolic (Sırbistan)

Fenerbahçe Beko: Henry 9, Guduric 9, Pierre 8, Vesely 8, Booker 22, Şehmus Hazer 5, Tarık Biberoviç, De Colo 21, Polonara 8

Maccabi Playtika Tel Aviv: Wilbekin 14, Caloiaro 7, Williams 10, Evans 13, Zizic 9, Taylor 5, Reynolds 3, Blayzer, Nunnally 18

1. Periyot: 23-18

Devre: 42-37

3. Periyot: 70-51

Beş faulle çıkan: 35.16 Taylor (Maccabi Playtika)


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