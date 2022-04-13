Fenerbahçe Beko, erteleme maçında kaybetti!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 23. hafta erteleme karşılaşmasında Maccabi Tel Aviv deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertli takım, salondan 85-76 mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, normal sezonu 10 galibiyet, 18 yenilgiyle 12. sırada bitirdi. İsrail ekibi ise 17 galibiyet, 11 mağlubiyetle tamamladı.
Bu sonucun ardından Maccabi Tel Aviv'in play-off turundaki rakibi Real Madrid oldu. Anadolu Efes'in play-off'taki rakibi ise AX Armani Exchange Milan.
Salon: Menora Mivtachim Arena
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Saso Petek (Slovenya), Jordi Aliaga (İspanya)
Maccabi Playtika: Wilbekin 14, Evans 7, Nunnally 19, Williams 10, Zizic 16, Dibartolomeo 7, Caloiaro 1, Reynolds 5, Sorkin, Thomas 3, Cohen 3, Ziv
Fenerbahçe Beko: Henry 3, Şehmus Hazer 9, Pierre 2, Booker 14, Ahmet Düverioğlu 12, İsmet Akpınar 10, Guduric 6, Metecan Birsen 5, Polonara 9, Floyd 6
1. Periyot: 21-21
Devre: 45-43
3. Periyot: 66-62
Beş faulle oyundan çıkan: 23.46 Reynolds (Maccabi Playtika)
Sarı-lacivertli takım, salondan 85-76 mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, normal sezonu 10 galibiyet, 18 yenilgiyle 12. sırada bitirdi. İsrail ekibi ise 17 galibiyet, 11 mağlubiyetle tamamladı.
Bu sonucun ardından Maccabi Tel Aviv'in play-off turundaki rakibi Real Madrid oldu. Anadolu Efes'in play-off'taki rakibi ise AX Armani Exchange Milan.
Salon: Menora Mivtachim Arena
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Saso Petek (Slovenya), Jordi Aliaga (İspanya)
Maccabi Playtika: Wilbekin 14, Evans 7, Nunnally 19, Williams 10, Zizic 16, Dibartolomeo 7, Caloiaro 1, Reynolds 5, Sorkin, Thomas 3, Cohen 3, Ziv
Fenerbahçe Beko: Henry 3, Şehmus Hazer 9, Pierre 2, Booker 14, Ahmet Düverioğlu 12, İsmet Akpınar 10, Guduric 6, Metecan Birsen 5, Polonara 9, Floyd 6
1. Periyot: 21-21
Devre: 45-43
3. Periyot: 66-62
Beş faulle oyundan çıkan: 23.46 Reynolds (Maccabi Playtika)