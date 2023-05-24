Fenerbahçe Beko'da yerli rotasyonu değişiyor

THY EuroLeague'e play-off aşamasında veda eden ve ligde normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Beko, gelecek sezonun kadrosu için harekete geçiyor.



Sarı-lacivertliler, yabancı transferlerin yanı sıra yerli rotasyonunda da değişime gitmeyi planlıyor.



Fenerbahçe Beko'nun hedefleri arasında Barcelona forması giyen Sertaç Şanlı, Frutti Extra Bursaspor'da oynayan Onuralp Bitim ve TOFAŞ'tan Berk Uğurlu yere alıyor.



Sarı-lacivertli takımda, İsmet Akpınar ve Samet Geyik ile yolların ayrılması bekleniyor.



