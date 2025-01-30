Fenerbahçe Beko, Bologna'yı ağırlayacak

Basketbolda THY EuroLeague'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, cuma günü İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı ağırlayacak.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.



EuroLeague'de oynadığı son 5 müsabakayı kazanan ve bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler; 15 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor.



Ligde çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 16 mağlubiyet yaşayan İtalya temsilcisi ise 16. sırada yer alıyor.



