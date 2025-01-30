Fenerbahçe Beko, Bologna'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de cuma günü Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Beko, Bologna'yı ağırlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2025 12:49
Basketbolda THY EuroLeague'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, cuma günü İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

EuroLeague'de oynadığı son 5 müsabakayı kazanan ve bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler; 15 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor.

Ligde çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 16 mağlubiyet yaşayan İtalya temsilcisi ise 16. sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery