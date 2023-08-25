Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 100 galibiyete ulaştı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off Turu ilk maçında Twente'yi 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihindeki 100. Avrupa kupaları galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 100 galibiyete ulaştı
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25 Ağustos 2023 00:18
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente karşısında 5-1'lik bir galibiyet alan Fenerbahçe, kulüp tarihi açısından önemli bir sayıya ulaştı.

Fenerbahçe, Twente karşısında aldığı galibiyet ile Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşmış oldu.

Fenerbahçe kulüp tarihinde 259 kez Avrupa kupaları maçına çıkarken, bu maçların; 100'ünden galibiyetle, 55'inden beraberlikle ve 104'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

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