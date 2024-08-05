Fenerbahçe, Avrupa'da 273. kez sahne alacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lille'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Avrupa'da 273. kez sahne alacak
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05 Ağustos 2024 13:10
Son güncelleme 05 Ağustos 2024 16:33
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında salı günü Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 372 kez havalandırırken kalesinde 388 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 37.SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde salı günü 37. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 36 karşılaşmada 14 galibiyet, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 54 gol atttı, kalesinde 43 gole engel olamadı.

AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 82

 42

 23

 17

 119

 80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 36

 14

 11

 11

 54

 43
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 272

 109

 55

 108

 372

 388
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