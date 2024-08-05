UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında salı günü Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 372 kez havalandırırken kalesinde 388 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 37.SINAV
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde salı günü 37. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 36 karşılaşmada 14 galibiyet, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 54 gol atttı, kalesinde 43 gole engel olamadı.
AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 372 kez havalandırırken kalesinde 388 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 37.SINAV
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde salı günü 37. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 36 karşılaşmada 14 galibiyet, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 54 gol atttı, kalesinde 43 gole engel olamadı.
AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
| Organizasyon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| UEFA Kupası
| 54
| 18
| 10
| 26
| 72
| 91
| UEFA Avrupa Ligi
| 82
| 42
| 23
| 17
| 119
| 80
| Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
| 33
| 9
| 4
| 20
| 30
| 70
| UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
| 36
| 14
| 11
| 11
| 54
| 43
| UEFA Şampiyonlar Ligi
| 40
| 11
| 6
| 23
| 42
| 70
| Avrupa Kupa Galipleri Kupası
| 9
| 3
| 1
| 5
| 11
| 11
| UEFA Avrupa Konferans Ligi
| 18
| 12
| -
| 6
| 44
| 23
| TOPLAM
| 272
| 109
| 55
| 108
| 372
| 388
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