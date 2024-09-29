Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye Antalya deplasmanında galibiyeti getiren goller ikinci yarıda geldi. Fenerbahçe'nin ilk golünü 63. dakikada Dusan Tadic attı. Sarı-lacivertli takımın diğer golü 81. dakikada Thalisson'dan (kendi kalesine) geldi.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmadı ve puanını 16'ya yükseltti. Antalyaspor, 8 puanda kaldı.
Fenerbahçe, gelecek haftayı BAY geçecek. Sarı-lacivertli takım, milli aradan sonra Samsunspor deplasmanına gidecek. Sarı-lacivertliler, hafta arasında ise perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Twente'ye konuk olacak. Antalyaspor, gelecek hafta Rizespor'a konuk olacak.
MOURINHO'DAN KADRODA RÖTUŞ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde en son oynadıkları maçın kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti.
UEFA Avrupa Ligi'ne Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu.
Fenerbahçe, mücadeleye Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko 11'i ile başladı.
Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde Osman Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun yer aldı.
Teknik direktör Jose Mourinho, son olarak 26 Eylül Perşembe günü sahalarında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ilk 11'inden 5 oyuncuyu değiştirdi.
Portekizli teknik adam, Union Saint-Gilloise mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer verdiği En-Nesyri, Cengiz Ünder, Fred, Becao, İrfan Can Kahveci'nin yerine Dzeko, Allan Saint-Maximin, İsmail Yüksek, Djiku ve Tadic'i görevlendirdi.
FENERBAHÇE NET FIRSATI KULLANAMADI
Fenerbahçe, karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında oldukça net bir fırsat yakaladı.
Bu dakikada sağ kanattan gelen ortada Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, topu sektirdi. Antalyaspor savunmasından seken top direkten geri döndü.
Fenerbahçe'de Szymanski bu topu tamamlamak istedi ancak savunma araya girdi ve Antalyaspor savunması topu çizgiden çıkardı.
Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho, bu topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazda bulundu.
Hakem Cihan Aydın, bir süre VAR'la konuştu ve oyunu devam ettirdi.
Szymanski'nin bu pozisyonu sonrası topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmaları yaşandı.
ANTALYASPOR DİREĞE TAKILDI
Antalyaspor, karşılaşmanın 12. dakikasında direğe takıldı. Bu dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından şutu önce direkten döndü ardından Livakovic'e çarptı ve Hırvat file bekçisi topa sahip oldu.
AMRABAT ŞANSINI DENEDİ
Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Sofyan Amrabat, 19. dakikada ceza sahası dışından şansını denedi. Faslı futbolcunun vuruşu üstten dışarıya gitti.
TEMPO DÜŞÜK KALDI
Antalya'daki mücadelede ilk yarının kalan dakikalarında tempo oldukça düşük kaldı. İki takım da istediği pozisyonları bulamadı ve devre 0-0 sona erdi.
JOSE MOURINHO'DAN HAMLE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ikinci yarının başında oyuna müdahalede bulundu. Portekizli teknik adam, kulübede başlattığı Fred'i ikinci yarıya sahaya sürdü ve İsmail Yüksek kenara geldi.
Fenerbahçe'de ayrıca Filip Kostic de ikinci yarının başında Alexander Djiku'nun yerine oyuna dahil oldu. Kostic, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı.
FENERBAHÇE BASKI KURDU
İkinci yarının da ilk 15 dakikalık diliminde de tempo düşük kaldı. Fenerbahçe, bu dakikalardan itibaren orta sahada Fred'in varlığıyla da rakip kalede baskısını arttırmaya başladı.
TADIC SAHNE ALDI
Fenerbahçe, aradığı golü 63. dakikada buldu. Bu dakikada Fred'in pasıyla ceza sahasına giren Dusan Tadic, kaleci Kenan Piric'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndermeyi başardı.
MAXIMIN YERİNE BECAO
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, öne geçmesinin ardından bir kez daha oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertli takımda 68. dakikada Allan Saint-Maximin yerini Becao'ya bıraktı.
ANTALYASPOR GOLE YAKLAŞTI
Antalyaspor, karşılaşmanın 76. dakikasında gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortada Van de Streek'in ceza sahasından kafa vuruşu, yandan az farkla dışarıya gitti.
MOURINHO'DAN OLAY HAREKET
Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında 76. dakikada Edin Dzeko ile farkı ikiye çıkarttı ancak bu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Bu karar sonrası Jose Mourinho, laptopunu yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koydu. Mourinho, bu hamle sonrası sarı kart gördü.
FARK İKİYE ÇIKTI
Fenerbahçe, 81. dakikada farkı ikiye çıkarttı. Bu dakikada sol kanattan gelen ortada Thalisson'a çarpan top ağlara gitti ve Fenerbahçe, farkı ikiye çıkardı.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Mert Müldür'ün sağ kanattan ortasında kaleci Piric'in müdahalesi sonrası arka direkten dönen topa Szymanski dokundu. Kaleye giden meşin yuvarlağı Veysel Sarı çizgiden çıkardı.
9. dakikada Veysel Sarı'nın ceza sahası içinde kafayla şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.
12. dakikada Kaluzinski'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan sert şutunda yan direkten dönen topu kaleci Livakovic kontrolü altına aldı.
14. dakikada Djenepo'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
19. dakikada Amrabat'ın ceza alanı dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.
41. dakikada Saint-Maximin'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Piric gole izin vermedi.
45+2. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Dzeko'nun ceza alanı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada Townsend'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Kaluzinski'nin şutunda, top üstten auta çıktı.
63. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı kaleci Piric'in solundan ağlara gönderdi: 0-1
76. dakikada Mert Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Van de Streek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
78. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı takip ettiği bilgisayarı yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak hakeme tepki gösterince sarı kart gördü.
81. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Kostic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında En-Nesyri'nin hareketlendiği top, Kelven'in yüzüne çarpıp yakın köşeden filelerle buluştu: 0-2
Karşılaşmayı, sarı-lacivertli ekip 2-0 kazandı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen
Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı (Dk. 75 Gerxhaliu), Kelven, Güray Vural, Kaluzinski (Dk. 74 Gaich), Petrusenko (Dk. 82 Safuri), Erdal Rakip (Dk. 50 Soner Dikmen), Townsend (Dk. 74 Van de Streek), Djenepo, Samudio
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku (Dk. 46 Kostic), Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek (Dk. 46 Fred), Amrabat, Tadic, Szymanski (Dk. 85 Mert Hakan Yandaş), Saint-Maximin (Dk. 69 Becao), Dzeko (Dk. 79 En-Nesyri)
Goller: Dk. 63 Tadic, Dk. 81 Kelven (kendi kalesine) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 32 Djiku (Fenerbahçe), Dk. 45+4 Kelven (Antalyaspor)
Fenerbahçe'ye Antalya deplasmanında galibiyeti getiren goller ikinci yarıda geldi. Fenerbahçe'nin ilk golünü 63. dakikada Dusan Tadic attı. Sarı-lacivertli takımın diğer golü 81. dakikada Thalisson'dan (kendi kalesine) geldi.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmadı ve puanını 16'ya yükseltti. Antalyaspor, 8 puanda kaldı.
Fenerbahçe, gelecek haftayı BAY geçecek. Sarı-lacivertli takım, milli aradan sonra Samsunspor deplasmanına gidecek. Sarı-lacivertliler, hafta arasında ise perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Twente'ye konuk olacak. Antalyaspor, gelecek hafta Rizespor'a konuk olacak.
MOURINHO'DAN KADRODA RÖTUŞ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde en son oynadıkları maçın kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti.
UEFA Avrupa Ligi'ne Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu.
Fenerbahçe, mücadeleye Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko 11'i ile başladı.
Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde Osman Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun yer aldı.
Teknik direktör Jose Mourinho, son olarak 26 Eylül Perşembe günü sahalarında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ilk 11'inden 5 oyuncuyu değiştirdi.
Portekizli teknik adam, Union Saint-Gilloise mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer verdiği En-Nesyri, Cengiz Ünder, Fred, Becao, İrfan Can Kahveci'nin yerine Dzeko, Allan Saint-Maximin, İsmail Yüksek, Djiku ve Tadic'i görevlendirdi.
FENERBAHÇE NET FIRSATI KULLANAMADI
Fenerbahçe, karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında oldukça net bir fırsat yakaladı.
Bu dakikada sağ kanattan gelen ortada Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, topu sektirdi. Antalyaspor savunmasından seken top direkten geri döndü.
Fenerbahçe'de Szymanski bu topu tamamlamak istedi ancak savunma araya girdi ve Antalyaspor savunması topu çizgiden çıkardı.
Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho, bu topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazda bulundu.
Hakem Cihan Aydın, bir süre VAR'la konuştu ve oyunu devam ettirdi.
Szymanski'nin bu pozisyonu sonrası topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmaları yaşandı.
ANTALYASPOR DİREĞE TAKILDI
Antalyaspor, karşılaşmanın 12. dakikasında direğe takıldı. Bu dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından şutu önce direkten döndü ardından Livakovic'e çarptı ve Hırvat file bekçisi topa sahip oldu.
AMRABAT ŞANSINI DENEDİ
Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Sofyan Amrabat, 19. dakikada ceza sahası dışından şansını denedi. Faslı futbolcunun vuruşu üstten dışarıya gitti.
TEMPO DÜŞÜK KALDI
Antalya'daki mücadelede ilk yarının kalan dakikalarında tempo oldukça düşük kaldı. İki takım da istediği pozisyonları bulamadı ve devre 0-0 sona erdi.
JOSE MOURINHO'DAN HAMLE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ikinci yarının başında oyuna müdahalede bulundu. Portekizli teknik adam, kulübede başlattığı Fred'i ikinci yarıya sahaya sürdü ve İsmail Yüksek kenara geldi.
Fenerbahçe'de ayrıca Filip Kostic de ikinci yarının başında Alexander Djiku'nun yerine oyuna dahil oldu. Kostic, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı.
FENERBAHÇE BASKI KURDU
İkinci yarının da ilk 15 dakikalık diliminde de tempo düşük kaldı. Fenerbahçe, bu dakikalardan itibaren orta sahada Fred'in varlığıyla da rakip kalede baskısını arttırmaya başladı.
TADIC SAHNE ALDI
Fenerbahçe, aradığı golü 63. dakikada buldu. Bu dakikada Fred'in pasıyla ceza sahasına giren Dusan Tadic, kaleci Kenan Piric'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndermeyi başardı.
MAXIMIN YERİNE BECAO
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, öne geçmesinin ardından bir kez daha oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertli takımda 68. dakikada Allan Saint-Maximin yerini Becao'ya bıraktı.
ANTALYASPOR GOLE YAKLAŞTI
Antalyaspor, karşılaşmanın 76. dakikasında gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortada Van de Streek'in ceza sahasından kafa vuruşu, yandan az farkla dışarıya gitti.
MOURINHO'DAN OLAY HAREKET
Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında 76. dakikada Edin Dzeko ile farkı ikiye çıkarttı ancak bu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Bu karar sonrası Jose Mourinho, laptopunu yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koydu. Mourinho, bu hamle sonrası sarı kart gördü.
FARK İKİYE ÇIKTI
Fenerbahçe, 81. dakikada farkı ikiye çıkarttı. Bu dakikada sol kanattan gelen ortada Thalisson'a çarpan top ağlara gitti ve Fenerbahçe, farkı ikiye çıkardı.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Mert Müldür'ün sağ kanattan ortasında kaleci Piric'in müdahalesi sonrası arka direkten dönen topa Szymanski dokundu. Kaleye giden meşin yuvarlağı Veysel Sarı çizgiden çıkardı.
9. dakikada Veysel Sarı'nın ceza sahası içinde kafayla şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.
12. dakikada Kaluzinski'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan sert şutunda yan direkten dönen topu kaleci Livakovic kontrolü altına aldı.
14. dakikada Djenepo'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
19. dakikada Amrabat'ın ceza alanı dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.
41. dakikada Saint-Maximin'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Piric gole izin vermedi.
45+2. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Dzeko'nun ceza alanı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada Townsend'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Kaluzinski'nin şutunda, top üstten auta çıktı.
63. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı kaleci Piric'in solundan ağlara gönderdi: 0-1
76. dakikada Mert Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Van de Streek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
78. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı takip ettiği bilgisayarı yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak hakeme tepki gösterince sarı kart gördü.
81. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Kostic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında En-Nesyri'nin hareketlendiği top, Kelven'in yüzüne çarpıp yakın köşeden filelerle buluştu: 0-2
Karşılaşmayı, sarı-lacivertli ekip 2-0 kazandı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen
Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı (Dk. 75 Gerxhaliu), Kelven, Güray Vural, Kaluzinski (Dk. 74 Gaich), Petrusenko (Dk. 82 Safuri), Erdal Rakip (Dk. 50 Soner Dikmen), Townsend (Dk. 74 Van de Streek), Djenepo, Samudio
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku (Dk. 46 Kostic), Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek (Dk. 46 Fred), Amrabat, Tadic, Szymanski (Dk. 85 Mert Hakan Yandaş), Saint-Maximin (Dk. 69 Becao), Dzeko (Dk. 79 En-Nesyri)
Goller: Dk. 63 Tadic, Dk. 81 Kelven (kendi kalesine) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 32 Djiku (Fenerbahçe), Dk. 45+4 Kelven (Antalyaspor)