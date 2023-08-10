Fenerbahçe anlaşma sağladı: Fred

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği Fred transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha Fred ile anlaşma sağladı.
Sarı lacivertliler, oyuncu için İngiliz ekibine bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifte bulundu.
G.SARAY YENİDEN MASADA
Sarı lacivertlilerin bu teklifinin ardından Galatasaray'ın da oyuncu için yeniden temaslara başladığı belirtildi.
MANU SATMAK İSTİYOR
Manchester United'ın orta sahaya takviye yapmak için Fred'i satış listesine koyduğu belirtilirken, iki takımın da transferi noktalamak için yoğun çaba sarf ettiği aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon 56 maça çıkan Fred, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Galatasaray'da ilgileniyordu.
15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha Fred ile anlaşma sağladı.
Sarı lacivertliler, oyuncu için İngiliz ekibine bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifte bulundu.
G.SARAY YENİDEN MASADA
Sarı lacivertlilerin bu teklifinin ardından Galatasaray'ın da oyuncu için yeniden temaslara başladığı belirtildi.
MANU SATMAK İSTİYOR
Manchester United'ın orta sahaya takviye yapmak için Fred'i satış listesine koyduğu belirtilirken, iki takımın da transferi noktalamak için yoğun çaba sarf ettiği aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon 56 maça çıkan Fred, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Galatasaray'da ilgileniyordu.