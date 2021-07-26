Fenerbahçe, Ankara'da farka koştu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe, Ankara'da farka koştu
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26 Temmuz 2021 19:20
Süper Lig 'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile kozlarını paylaştı. İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı golsüz biten mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 49. dakikada Nazım, 59. dakikada Ozan, 70. dakikada Muhammed Gümüşkaya ve 79. dakikada Zajc'tan geldi.

3'TE 3

Daha önce oynadığı iki hazırlık maçından da galibiyetle kapatan Fenerbahçe, böylece 3'te 3 yaptı. Fenerbahçe, daha önce sırasıyla Rumen ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorlarla geçmişti.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK PROGRAMI

28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth

4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Berke, Nazım, Caulker, Lemos, Dirar, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Caner, İrfan Can, Samatta




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