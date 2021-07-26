3'TE 3

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK PROGRAMI

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Berke, Nazım, Caulker, Lemos, Dirar, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Caner, İrfan Can, Samatta

Süper Lig 'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile kozlarını paylaştı. İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-0'lık skorla kazandı.İlk yarısı golsüz biten mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 49. dakikada Nazım, 59. dakikada Ozan, 70. dakikada Muhammed Gümüşkaya ve 79. dakikada Zajc'tan geldi.Daha önce oynadığı iki hazırlık maçından da galibiyetle kapatan Fenerbahçe, böylece 3'te 3 yaptı. Fenerbahçe, daha önce sırasıyla Rumen ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorlarla geçmişti.28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev