Fenerbahçe Alagöz Holding'den 3'te 3

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü hafta açılış maçında Emlak Konut'u ağırlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, mücadeleden 98-52 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki üçüncü maçını da kazanırken, Emlak Konut ise üçüncü haftada ikinci yenilgisini yaşadı.
İşte Fenerbahçe'nin skor dağılımı:
Tilbe Şenyürek 19, Sevgi Uzun 10, Şerife Alperi Onar 20, Meesseman 27, Merve Aydın 6, Laksa 11, İdil Saçalır 5, Sudenur Akarpa, Ayşe Yılmaz
Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki üçüncü maçını da kazanırken, Emlak Konut ise üçüncü haftada ikinci yenilgisini yaşadı.
İşte Fenerbahçe'nin skor dağılımı:
Tilbe Şenyürek 19, Sevgi Uzun 10, Şerife Alperi Onar 20, Meesseman 27, Merve Aydın 6, Laksa 11, İdil Saçalır 5, Sudenur Akarpa, Ayşe Yılmaz