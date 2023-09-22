Fenerbahçe Alagöz Holding'den 3'te 3

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi üçüncü hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding sahasında ağırladığı Emlak Konut'u mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Alagöz Holding'den 3'te 3
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22 Eylül 2023 20:16
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü hafta açılış maçında Emlak Konut'u ağırlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, mücadeleden 98-52 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki üçüncü maçını da kazanırken, Emlak Konut ise üçüncü haftada ikinci yenilgisini yaşadı.

İşte Fenerbahçe'nin skor dağılımı:

Tilbe Şenyürek 19, Sevgi Uzun 10, Şerife Alperi Onar 20, Meesseman 27, Merve Aydın 6, Laksa 11, İdil Saçalır 5, Sudenur Akarpa, Ayşe Yılmaz

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