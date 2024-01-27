Fenerbahçe Alagöz Holding, Bursa deplasmanında galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 108-77 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Alagöz Holding, Bursa deplasmanında galip
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27 Ocak 2024 16:17
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 108-77 yendi.

Sarı-Lacivertliler bu sonuçla birlikte namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şakacı, Ahmet Murat Arıkanlı, Fatih Erdoğan

Bursa Uludağ Basketbol: Coulibaly 14, Tuba Poyraz 7, Eda Şahin, Wallace 20, Fluker 16, Baptiste 20

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sudenur Akarpa, Sevgi Uzun 10, Howard 18, Selin Rachel Gül 4, İdil Saçalır 2, Alperi Onar 10, Anderson 6, Tilbe Şenyürek 13, Collier 24, McBride 21

1. Periyot: 10-31

Devre: 37-55

3. Periyot: 55-77

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