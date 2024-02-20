Fenerbahçe Alagöz'de şok sakatlık

Fenerbahçe Alagöz Kadın Basketbol Takımı'nda, Beşiktaş maçında sakatlanan Emma Meesseman'ın tedavisine başlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Alagöz'de şok sakatlık
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20 Şubat 2024 15:59
Beşiktaş BOA karşılaşmasında sakatlanan Fenerbahçe Alagöz Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Emma Meesseman'ın tedavisine başlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanlarımızdan Emma Meesseman, Beşiktaş BOA maçının son çeyreğinde bir sakatlık yaşamıştır. Yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuzun ayak bileğinde lateral bağ yaralanması tespit edilmiş, tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Emma Meesseman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza katılmasını temenni ediyoruz." denildi.

Emma Meesseman'ın ne kadar süre parkelerden uzak kalacağı açıklanmadı.

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