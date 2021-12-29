CANLI | Fenerbahçe - Afjet Afyonspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor ile karşılaşıyor
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FENERBAHÇE: 0
AFJET AFYONSPOR: 0
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11'ler
Fenerbahçe
Berke, Nazım, Tisserand, Szalai, Burak, Crespo, Meyer, Pelkas, Muhammed, Pelkas, Valencia
Afjet Afyonspor 11'i
Anıl Atağ, Alper Tursun, Celal Hanalp, Emre Dayan, Erdinç Pekgöz, Nazmi Candoğan, Doğan Ateş, Süleyman Olgun, Doğukhan Emeksiz, Erhan Şentürk, Fatih Aktay.
CANLI (1.DEVRE)
FENERBAHÇE: 0
AFJET AFYONSPOR: 0
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
11'ler
Fenerbahçe
Berke, Nazım, Tisserand, Szalai, Burak, Crespo, Meyer, Pelkas, Muhammed, Pelkas, Valencia
Afjet Afyonspor 11'i
Anıl Atağ, Alper Tursun, Celal Hanalp, Emre Dayan, Erdinç Pekgöz, Nazmi Candoğan, Doğan Ateş, Süleyman Olgun, Doğukhan Emeksiz, Erhan Şentürk, Fatih Aktay.