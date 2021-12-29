CANLI | Fenerbahçe - Afjet Afyonspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Fenerbahçe, sahasında Afjet Afyonspor ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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CANLI | Fenerbahçe - Afjet Afyonspor
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29 Aralık 2021 20:55
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor ile karşılaşıyor

CANLI (1.DEVRE)

FENERBAHÇE: 0
AFJET AFYONSPOR: 0

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11'ler

Fenerbahçe
Berke, Nazım, Tisserand, Szalai, Burak, Crespo, Meyer, Pelkas, Muhammed, Pelkas, Valencia



Afjet Afyonspor 11'i
Anıl Atağ, Alper Tursun, Celal Hanalp, Emre Dayan, Erdinç Pekgöz, Nazmi Candoğan, Doğan Ateş, Süleyman Olgun, Doğukhan Emeksiz, Erhan Şentürk, Fatih Aktay.


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