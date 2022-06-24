Felipe Melo'dan transfer telefonu!

YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

MELO'DAN TRANSFER TAVSİYESİ

Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...Sarı kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, uzun süren teknik direktör konusunu sonlandırdı.Buruk'un Galatasaray'ın başına gelmesiyle beraber sarı kırmızılılarda çalışmalar başladı.Galatasaray, Futbol Direktörü olarak Cenk Ergün'ü getirdi. Bir transfer sihirbazı olduğu bilinen Ergün, Okan Buruk ile birlikte çalışacak.Süper Lig devine en faydalı olacak isimler getirmeyi planlayan Ergün, transfer için de yoğun mesai harcıyor.Yüksek bonservisli futbolcular yerine ucuz ve gelecekte para kazandırabilecek isimler öncelik oldu. Ergün'ün Galatasaray'da Futbol Direktörü olarak başlamasıyla beraber, sürpriz bir gelişme de yaşandı.Cenk Ergün'ü ilk kutlayan isimlerden birisi Felipe Melo oldu.Brezilya Ligi'nde oynamaya devam eden Melo, Ergün'ü yeni görevi nedeniyle kutlarken bir de tavsiyede bulundu. Galatasaray'ı çok sevdiğini, sürekli takip ettiğini en büyük eksiğin kendi mevkii olduğunu söyledi.Palmeiras'ta beraber oynadığı 21 yaşındaki Danilo'yu önerdi, Cenk Ergün de not ettiğini ve takipçi olacağını söyledi.