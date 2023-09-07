Felipe Melo, A takıma yükselen oğluyla antrenmana çıktı

Fluminense'de forma giyen Felipe Melo, A takıma yükselen oğlu David Melo ile antrenmana çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Felipe Melo, A takıma yükselen oğluyla antrenmana çıktı
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07 Eylül 2023 12:38
Son güncelleme 07 Eylül 2023 12:46
4 sezon boyunca Galatasaray'da forma giyen Felipe Melo, şu sıralar Brezilya Ligi ekibi Fluminense'de forma giyiyor. 

Felipe Melo, takımla gerçekleştirdiği antrenmanlarda büyük bir gurur yaşadı. 

40 yaşındaki tecrübeli futbolcu Melo, kulübü Fluminense'de A Takım'a yükselen oğlu Davi Melo ile birlikte antrenmana çıktı.

Antrenmanda yüksek efor sarf eden ikili sık sık rakip olarak karşı karşıya geldi. 

SEZON PERFORMANSI 

Şu sıralar devam eden Brezilya Ligi'nde bu sezon 37 karşılaşmaya çıkan Melo takımına 2 gollük katkıda bulundu. 



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