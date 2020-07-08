Fatih Terim'den TFF'ye yabancı isyanı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'a 4-1 kaybettikleri maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı isyanı
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08 Temmuz 2020 23:38
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'a 4-1 yenildikleri maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kararını değerlendirdi.

TFF'nin yeni yabancı kuralı hakkında da konuşan Terim, "Sağ olsun TFF yeni açıkladı ama açıklanmıştı 3-5 ay önce, başka kulüpler tarafından. Daha önce bu algı yapıldı zaten. Siz bilmiyor muydunuz? Dünyanın hiçbir yerinde kısıtlanarak, yasaklanarak bir büyüme olmamıştı. TFF ne derse şu anda uyacağız ancak problemin nerede olduğunu bulmamız lazım. Ne demek yerli oyuncu, yabancı oyuncu! Bunu iyi oyuncu, kötü oyuncu olarak düşünmemiz lazım. Yabancı sınırlaması yoktu, Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayan 4 tane stoper gönderdik, Ozan'ı 11 milyon euroya satamazdık mesala! Sorun bu değil, sorun altyapıda! Şimdi herkes hazırlansın... Her şeye uyacağız ama umarım doğru bir karardır" dedi.



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