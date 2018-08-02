"İSTEMEDİĞİM OYUNCU HER TAKIMA GİDEBİLİR"

"NEDEN KORKUYORUZ? BIRAKALIM BUNLARI"

"SEMBOL OYUNCULAR ZATEN AYRILMAZ"

"OZAN, ALPER, VALBUENA DİYORLAR. ALAKASI YOK"

"BİRLİKTE PRİM SİSTEMİNİ KONUŞURDUK"

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, büyük kulüplerin birbirlerinden oyuncu almaları konusundaki görüşlerinde ısrarcı.Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, tartışma yaratan sözlerine AEK maçı için gidilen Atina'da da devam etti.Terim, "" ifadelerini kullandı.Fatih Terim ayrıca "" dedi."Kulüplerinde sembol olmuş oyuncular zaten ayrı. Ben onları ayrı tutuyorum. Onlar da zaten takımlarından ayrılamazlar. Ama ya diğer oyuncular... Adam kenarda oturuyor, bir yere gitmiyor, para lıyor. Hem kulüp hem oyuncu kaybediyor aslında. Yani hepimize zarar. Bunu aşmalıyız. Son derece yanlış.""Geçen hafta bu konudaki sözlerimden sonra Ozan Tufan'ı, Alper Potuk'u ve Valbuena'yı istediğimi yazdılar. Kısaca magazine döktüler olayı. Alakası yok. İnsanların aklına gelmeyecek isimler olabilir. Hep beraber; büyükler olarak bu şekilde neler yapabiliriz, bunu konuşup tartışmalıyız."Geçmişte 4 büyükler arasında daha çok transfer olduğunu hatırlatan Fatih Terim, "Eskiden büyük kulüpler olarak birbirimizle iletişim halindeydik. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor camiaları başta olmakı üzere, kulüplerdeki dostlarımızla konuşurduk. Hatta birbirimize prim sistemi uygulamalarını bile anlatırdık." dedi.