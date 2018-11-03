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Fatih Terim'den Aydınus'a; "3 aşağıda, 5 yukarıda var"

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertlilerin Jailson ile bulduğu 2. gol öncesinde verilen taç kararı tartışma yarattı.

Fatih Terim'den Aydınus'a; '3 aşağıda, 5 yukarıda var'
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03 Kasım 2018 00:38
Galatasaray - Fenerbahçe maçında, sarı-lacivertliler 2-0'dan geri dönerek 2-2'lik skoru yakalarken, 2. gol öncesinde yaşanan bir pozisyon tartışma yarattı.

Jailson'un attığı gol öncesinde taç çizgisinde Belhanda ile Valbuena ikili mücadeleye girdi ve top taca gitti. Yardımcı hakem taç atışını Fenerbahçe'ye verdi ve sarı-lacivertliler taç atışı sonrasında geliştirdiği hücum ile golü buldu.

Sol kanatta topla buluşan Valbuena nefis hareketler sonrası pasını çıkardı. Jailson ceza sahası ön çizgisinden şık bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı.

Galatasaraylı oyuncular, pozisyonda taç atışının kendilerine verilmesi gerektiğini belirterek itirazlarda bulundyu. Taraftarlar da, sosyal medyada tepkilerini gösterdi.

TERİM'İN AYDINUS'A SÖZLERİ

Karşılaşmanın ardından da Fatih Terim hakem Fırat Aydınus'un yanına giderek taç pozisyonu için itirazda bulundu. Aydınus'a "Üç sahada var, 5 tane yukarıda var bir taç pozisyonunu göremiyorsunuz" şeklinde sitemde bulundu.

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