Fatih Terim transfer bekliyor: "Acele edelim"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetimle yaptığı yeni sezon toplantısında, acele edilmesini istedi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Galatasaray.org
Fatih Terim transfer bekliyor: 'Acele edelim'
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02 Eylül 2020 13:05
Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim'den yönetime net mesaj... Rakiplerine göre hem iç hem de dış transferde sessiz kalan Cim Bom'da tecrübeli hoca harekete geçti.

Yönetimle toplantı yapan Terim'in, "Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Kadroyu ona göre şekillendirelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım" dediği ortaya çıktı.

Bunun üzerine yönetim, menajerlere bir kez daha talimat verdi. Arap kulüplerinden Younes Belhanda ve Ryan Babel için teklif bekleyen Galatasaray'da bu hafta içerisinde özellikle iç transferde hareketli saatlerin yaşanması bekleniyor.

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