Fatih Terim sessizliğini bozuyor!

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.



Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.



Tecrübeli teknik direktör, bugün açıklamalarda bulunacak. Galatasaray, Fatih Terim'in sözlerinin bugün saat 17.30'da GSTV'den yayınlanacağını duyurdu.



Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;



"Erkek futbol takımı Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in açıklaması 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 17.30'da GS TV'de yayınlanacaktır. Bilgi kirliliğini önlemek için, resmi sitemiz veya sosyal medya kanallarımızdan yayınlanmayan duyurulara itibar edilmemesini rica ederiz."





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