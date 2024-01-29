Fatih Terim: "Kazanmayı hak etmedik

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, PAOK'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Kazanmayı hak etmedik
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29 Ocak 2024 01:14
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Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, PAOK'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Bugün kazanmayı hak etmedik. Ne yazık ki iyi futbol oynayamadık. Maç sonunda beraberlik de olabilirdi." dedi.

Fatih Terim, "Bugün yeterince iyi oynamadığımızı düşünüyorum. Eksikler asla bahane olamaz, daha iyi oynamalıydık. Panathinaikos sahaya 11 kişi çıktığı müddetçe 'eksik' kelimesini kullanamayız." ifadelerini kullandı.

Transfer ile ilgili konuşan Fatih Terim, "Daha fazla transfer istemeyi düşünmüyorum. Eksikler de döndüğü zaman yeterli sayıda oyuncumuz olacak." sözlerini sarf etti.

Fatih Terim, "Ben hiç havlu atmam. Hayatımda böyle bir hikayem olmadı. 15'ten fazla maç var. Merak etmeyin, Panathinaikos sonuna kadar bu oyunun içinde kalacaktır. Hiçbir şüphem yok!" şeklinde konuştu.

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