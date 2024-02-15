Fatih Terim: ''İyi bir karakter gösterdik''

Yunanistan Kupası yarı final maçında PAOK ile karşı karşı gelen Panathinaikos'ta Fatih Terim, maç sonunda konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fatih Terim: ''İyi bir karakter gösterdik''
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15 Şubat 2024 00:23
Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim, Yunanistan Kupası yarı final maçında 1-0 galip gelinen PAOK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim maçı yorumlayarak, "Oyunun büyük bölümünde kontrol bizdeydi. Kırmızı kartlardan sonra oyunu değiştirmek mantıklıydı. O ana kadar sanki kendi sahamızda oynuyormuşuz gibi çok rahattık.'' dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli antrenör, ''İyi bir karakter gösterdik. Sonuç istediğimiz gibi oldu ve bundan dolayı çok mutluyum." şeklinde konuştu. 

Panathinaikos ile PAOK, 21 Şubat'ta Panathinaikos'un ev sahipliğinde rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

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