Fatih Terim'in yeni jokeri: Barış Alper Yılmaz!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz rüştünü Randers rövanşında ispatladı.



Yorulan Kerem'in yerine ikinci yarıya başlayan Barış Alper, sağ kanadı otoban gibi kullandı. Skorun 2-1'e gelmesinde ve turun geçilmesinde pay sahibi olan 21 yaşındaki hücum oyuncusu, sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı. 'Yeni Kerem' yakıştırması yapılan Barış Alper'e hocası Fatih Terim daha çok süre verecek.



ŞENOL GÜNEŞ DE ÇOK BEĞENDİ



Kerem ve Morutan'ın kanatlarda ilk alternatifi olacak Barış Alper'in performansını Randers maçını tribünde takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de çok beğendi.



BEŞİKTAŞ İLGİLENMİŞTİ



Ümit Milli Takım'a düzenli çağrılan 2000 doğumlu kanat oyuncusuyla sezon başında Beşiktaş ciddi biçimde ilgilenmişti. Bu transferde hızlı davranan Galatasaray 18 milyon TL bonservis karşılığında Keçiörengücü'nü ikna etti.



TERİM'İN YENİ JOKERİ



Yıllık 4 milyon TL'ye sarı-kırmızılı kulübe imza atan Barış Alper, yabancı sınırlamasının olduğu ortamda Fatih Terim'in yeni jokeri olacak.



