Fatih Terim'in Türkiye'den istediği transfer!

Al Shabab, Trabzonspor'dan Poyraz Efe Yıldırım'a talip oldu. Trabzonspor, 20 yaşındaki futbolcunun transferine sıcak bakmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Fatih Terim'in Türkiye'den istediği transfer!
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30 Ocak 2025 08:52
Trabzonspor'un 20 yaşındaki forveti Poyraz Efe Yıldırım'a Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab talip oldu.

Trabzonspor Yönetimi, yaptığı değerlendirme sonucunda bu teklifi reddetti.

Manisa, Fatih Karagümrük, Erzurumspor gibi kulüpler de genç oyuncuyu istiyor. 1.90 boyundaki forvet, UEFA Gençlik Ligi'nde 3 maçta 6 gol atarak dikkat çekti.

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