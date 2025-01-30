Fatih Terim'in Türkiye'den istediği transfer!

Trabzonspor'un 20 yaşındaki forveti Poyraz Efe Yıldırım'a Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab talip oldu.
Trabzonspor Yönetimi, yaptığı değerlendirme sonucunda bu teklifi reddetti.
Manisa, Fatih Karagümrük, Erzurumspor gibi kulüpler de genç oyuncuyu istiyor. 1.90 boyundaki forvet, UEFA Gençlik Ligi'nde 3 maçta 6 gol atarak dikkat çekti.
Trabzonspor Yönetimi, yaptığı değerlendirme sonucunda bu teklifi reddetti.
Manisa, Fatih Karagümrük, Erzurumspor gibi kulüpler de genç oyuncuyu istiyor. 1.90 boyundaki forvet, UEFA Gençlik Ligi'nde 3 maçta 6 gol atarak dikkat çekti.