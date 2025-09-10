Fatih Terim için Çekya iddiası!

Çekya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında Fatih Terim de yer alıyor.

calendar 10 Eylül 2025 16:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fatih Terim için Çekya iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Al Shabab'tan ayrılmasından bu yana boşta olan Fatih Terim için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

TERİM ADAYLAR ARASINDA

Çek spor basınının önemli sitelerinden iSport'un haberine göre milli takım teknik direktörü Ivan Hasek ile yolları ayırmayı değerlendiren Çekya Futbol Federasyonu, Hasek'in yerine geçebilecek isimleri değerlendiriyor.

Çek basınında yer alan haberde, Hasek sonrası için adaylar arasında Fatih Terim'in de adına yer verildi.


Son olarak Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, kariyeri boyunca A Milli Takım'da teknik direktör olarak 3 kez görev yaptı. Terim, Ağustos 2017'de görevden ayrıldığından bu yana milli takımlarda görev yapmadı.

SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

Fatih Terim, Aralık 2024 - Haziran 2025 arasında görev yaptığı Al Shabab'ta 23 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.