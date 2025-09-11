Fatih Terim için Çekya gerçeği!

Çekya Sportif Direktörü Pavel Nedved, Fatih Terim'i A Milli Takım'ın başına getirmek istiyor.

Al Shabab'tan ayrılan Fatih Terim'in bir sonraki durağı Çekya Milli Takımı olabilir.

PAVEL NEDVED DEVREDE

Fatih Terim, Çekya Milli Takımı'nın yeni direktör adayları arasında ilk sırada yer alıyor.


Al Shabab'ta sportif direktör olduğu dönemde Terim ile çalışan ve Çekya'nın sportif direktörü olan Pavel Nedved, bu kez deneyimli teknik adamı milli takımın başına getirmek istiyor. Fatih Terim'in Çekya Milli Takım ile ilgili sürecini Nedved yürütüyor.

Son olarak Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, kariyeri boyunca A Milli Takım'da teknik direktör olarak 3 kez görev yaptı. Terim, Ağustos 2017'de görevden ayrıldığından bu yana milli takımlarda görev yapmadı.

SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

Fatih Terim, Aralık 2024 - Haziran 2025 arasında görev yaptığı Al Shabab'ta 23 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

