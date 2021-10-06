Galatasaray, Rize'de son saniye golüyle kazandı ama Fatih Terim'i Berkan Kutlu telaşı sardı.



Tecrübeli teknik adamın, Rize maçında son adamı düşürerek direkt kırmızı kart gören oyuncunun alacağı cezayı yakından takip ettiği ifade edildi.



Berkan'ı Beşiktaş derbisinde oynatmayı planlayan Fatih Terim'in kulüp çalışanları ve profesyonellere "Berkan kaç maç ceza alır?" diye sorduğu öğrenildi.



"Bariz gol şansının önlenmesi nedeniyle hakem tarafından oyundan ihraç edilen futbolcular otomatik olarak bir sonraki resmi müsabakada cezalıdırlar." ifadesi Fatih Terim'i rahatlattı.



Galatasaray, ligin 9. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak. Bir sonraki hafta ise Beşiktaş'a konuk olacak.



