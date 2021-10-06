Fatih Terim'i rahatlatan Berkan cevabı!

Fatih Terim'in Rize maçında son adamı düşürerek direkt kırmızı kart gören oyuncunun alacağı cezayı yakından takip ettiği ifade edildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Terim'i rahatlatan Berkan cevabı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2021 11:16
Galatasaray, Rize'de son saniye golüyle kazandı ama Fatih Terim'i Berkan Kutlu telaşı sardı.

Tecrübeli teknik adamın, Rize maçında son adamı düşürerek direkt kırmızı kart gören oyuncunun alacağı cezayı yakından takip ettiği ifade edildi.

Berkan'ı Beşiktaş derbisinde oynatmayı planlayan Fatih Terim'in kulüp çalışanları ve profesyonellere "Berkan kaç maç ceza alır?" diye sorduğu öğrenildi.

"Bariz gol şansının önlenmesi nedeniyle hakem tarafından oyundan ihraç edilen futbolcular otomatik olarak bir sonraki resmi müsabakada cezalıdırlar." ifadesi Fatih Terim'i rahatlattı.

Galatasaray, ligin 9. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak. Bir sonraki hafta ise Beşiktaş'a konuk olacak. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.