Fatih Terim: 'Falcao yanıma geldi'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkan Burak Elmas'ın ayrılık için konuştuğunu açıkladığı oyuncularla ilgili mesaj verdi.



PSV Eindhoven maçı öncesinde basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, sakatlık geçiren Falcao'nun kafilede olmak için kendisinden ricacı olduğunu kaydetti.



Fatih Terim, "Feghouli de, Falcao da, Babel de bizim önemli oyuncularımız. Başkanımızın 4 oyuncuyla ilgili ekonomik işareti, oyuncularımızın teknik kapasiteleriyle, verdikleri hizmetle alakası yoktu. Onlar bizim kıymetlilerimiz, Galatasaray'a hizmet etmişlerdir. Onlardan faydalanmayı düşünüyoruz. Falcao'ya 1 günlük hafif sakatlığı için izin verdik, Feghouli'ye de sıkıntı olmasın diye izin verdik. 3 arkadaşımız da bizim için değerlidir. Falcao bana geldi dün, kendisinin bizimle beraber Eindhoven maçına gelmek istediğini ifade etti, bu da beni son derece memnun etti. Bu önemli isim, inşallah şans verdiğimizde en iyi hizmeti yapacaktır." ifadelerini kullandı.



