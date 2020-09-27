Fatih Terim, "Erol Bulut'un fotoğrafı" ile motive oluyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erol Bulut'un duvarına astığı "Terim" fotoğrafının rövanşını almak istiyor. Kurt teknik adam, takımı da bu şekilde motive etti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Galatasaray.org
Fatih Terim, 'Erol Bulut'un fotoğrafı' ile motive oluyor!
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27 Eylül 2020 12:10
Geçtiğimiz sezon Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'un başındayken, Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenerek Türkiye Kupası finaline çıktıkları maçın ardından bir sevinç fotoğrafı paylaşmıştı. Genç çalıştırıcının odasında Alanyaspor'un Galatasaray'ı kupada elediği maçta atılan golün ardından Fatih Terim'in karşısında sevindiği anın fotoğrafı bulunuyordu. Bu kare, o dönemde çok tartışılmıştı.



"ÖNCE CAMİA SONRA BENİM İÇİN"

Bu sezon Fenerbahçe'yle anlaşan Bulut, Kanarya'yla ilk kez Galatasaray derbisine çıkacak. Sarı-Kırmızılı takımın tecrübeli çalıştırıcısı ise o fotoğrafı unutmadı.



İmparator, o karenin rövanşını almaya çalışacak. Fatih Terim'in futbolcularıyla yaptığı motivasyon konuşmasında da bu konuyu açtığı ve "Bu maçı önce Galatasaray camiası için sonrasında da benim için kazanacaksınız." dediği öğrenildi.



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