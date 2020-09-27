Fatih Terim, 'Erol Bulut'un fotoğrafı' ile motive oluyor!

Geçtiğimiz sezon Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'un başındayken, Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenerek Türkiye Kupası finaline çıktıkları maçın ardından bir sevinç fotoğrafı paylaşmıştı. Genç çalıştırıcının odasında Alanyaspor'un Galatasaray'ı kupada elediği maçta atılan golün ardından Fatih Terim'in karşısında sevindiği anın fotoğrafı bulunuyordu. Bu kare, o dönemde çok tartışılmıştı.Bu sezon Fenerbahçe'yle anlaşan Bulut, Kanarya'yla ilk kez Galatasaray derbisine çıkacak. Sarı-Kırmızılı takımın tecrübeli çalıştırıcısı ise o fotoğrafı unutmadı.İmparator, o karenin rövanşını almaya çalışacak. Fatih Terim'in futbolcularıyla yaptığı motivasyon konuşmasında da bu konuyu açtığı ve "Bu maçı önce Galatasaray camiası için sonrasında da benim için kazanacaksınız." dediği öğrenildi.