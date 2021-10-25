Fatih Terim'den transfer mesajı: 'Gidenler, gelenler olacak'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinin ardından basın toplantısında transferler ilgili konuştu.



Devre arasında transfer olacağını belirten Terim, "Böyle belirli bir noktaya, illa olmazsa olmaz diye bir düşüncem yok. Ocak ayında illa 6 numara demedim ben. Şu maçlar oynayalım. Ancak bilesiniz ki zaten hareket halindeyiz. Çünkü bu gidişle Allah nasip eder de bu turu geçersek, ocak ayında 1-2 yere veya birkaç yere gereğini yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor şu anda. Ocak ayına kadar bazı şeyler gelişir veya olgun noktaya gelir. Çok fazla zaman yok. Maçlar devam ettiği için bir an evvel hazır olması lazım." dedi.



Ayrılıkların da olacağını söyleyen deneyimli hoca, "Gitmeler gelmeler olacak, olmalı. Profesyonel hayat bunu gösteriyor. Fazla süre almayan gitmek isteyecektir. Biz memnun değilsek iyi opsiyon bulursak almak isteyeceğiz. Bu çok doğal. 5 senelik sözleşme imzalıyor, 1 sene sonra gitmek istiyorum diyebiliyor. Bu hak varsa kulüplerin de var. Maçlar oynanırken tüm oyuncular değerlidir. Ocak geldiğinde değişen değişir değişmeyen kalır. Şu an herkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO