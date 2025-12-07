Fatih Tekke'den takıma uyarı

Süper Lig'de 3. sırada yer alan Trabzonspor, deplasmanda kendisini 5 puan geriden takip eden 4. sıradaki Göztepe'ye konuk olacak.
Bordo-mavili ekip, zorlu İzmir deplasmanından galibiyetle dönerek hem ikinci sıraya yükselmeyi hem de rakibiyle arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor.
TEKKE'DEN SOĞUKKANLILIK UYARISI
Teknik Direktör Fatih Tekke, kritik karşılaşma öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Panik yok" mesajı verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, öğrencilerinden oyun disiplinine sıkı sıkıya bağlı kalmalarını, soğukkanlı şekilde mücadele etmelerini istedi.
Tekke ayrıca, hırslarına yenik düşerek gereksiz kartlardan uzak durmaları gerektiğinin altını çizdi.
Trabzonspor, kazanması halinde zirve yarışında büyük avantaj elde edecek karşılaşmaya yüksek motivasyonla çıkacak.