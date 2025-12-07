07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
3-0
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
0-031'
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
0-031'
07 Aralık
Cremonese-Lecce
2-0
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
0-028'
07 Aralık
Elche-Girona
3-072'
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
0-031'
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
0-01'
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
1-170'
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-1

Fatih Tekke'den takıma uyarı

Süper Lig'in 3. sırasındaki Trabzonspor, 5 puan geriden gelen Göztepe ile kritik deplasmanda karşılaşırken, teknik direktör Fatih Tekke oyuncularını uyardı.

Süper Lig'de 3. sırada yer alan Trabzonspor, deplasmanda kendisini 5 puan geriden takip eden 4. sıradaki Göztepe'ye konuk olacak.
 
Bordo-mavili ekip, zorlu İzmir deplasmanından galibiyetle dönerek hem ikinci sıraya yükselmeyi hem de rakibiyle arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor.
 
TEKKE'DEN SOĞUKKANLILIK UYARISI
 
Teknik Direktör Fatih Tekke, kritik karşılaşma öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Panik yok" mesajı verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, öğrencilerinden oyun disiplinine sıkı sıkıya bağlı kalmalarını, soğukkanlı şekilde mücadele etmelerini istedi.
 
Tekke ayrıca, hırslarına yenik düşerek gereksiz kartlardan uzak durmaları gerektiğinin altını çizdi.
 
Trabzonspor, kazanması halinde zirve yarışında büyük avantaj elde edecek karşılaşmaya yüksek motivasyonla çıkacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
