Fatih Tekke'den oyuncularına Karadeniz derbisi uyarısı!

Süper Lig'in 31. haftasında Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Fatih Tekke, maç öncesi taktik idmanda oyuncularıyla konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Tekke'den oyuncularına Karadeniz derbisi uyarısı!
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12 Nisan 2025 13:29
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç öncesi yapılan taktik idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.

Oyuncularına, Fenerbahçe maçını geride bırakmalarını söyleyen Tekke, "İki takım için de oldukça zor bir maç olacak. Rizespor'un da küme düşme potasından kurtulmak gibi bir hedefi var, hedefsiz bir takım değiller.

Fenerbahçe maçını farklı kaybettik ama o maçın olumlu taraflarını almaya çalışın. Tamamen yanlış oynamadık, sahada sergilediğimiz iyi şeyler vardı. Rizespor'a karşı da aynı iyi şeyleri devam ettirirsek galip geliriz." dedi.
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