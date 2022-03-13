Fatih Özgökçen: "Hedefimize ulaşacağız"

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Kayserispor karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, kendilerine bir hedef belirlediklerini ve bu hedefe ulaşmak istediklerini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Özgökçen: 'Hedefimize ulaşacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2022 18:10
Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Kayserispor'un son haftalarda oldukça güzel bir oyun sergilediğini belirtti.

Maçın ilk yarısında oyundan düştüklerini dile getiren Özgökçen, "Ancak ikinci yarıya baktığınız zaman, Konyaspor şu ana kadar birçok maçta ortaya koyduğu o güzel oyunu sergilemeyi bildi. Yolumuza devam ediyoruz. Kendimize bir hedef belirledik. İnşallah o hedefe ulaşıncaya kadar bize durmak yok. Çalışmaya devam edeceğiz. 9 hafta sonunda da o hedefe ulaşacağımızı ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Özgökçen, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyelerine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.