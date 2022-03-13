Fatih Özgökçen: 'Hedefimize ulaşacağız'

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Kayserispor'un son haftalarda oldukça güzel bir oyun sergilediğini belirtti.



Maçın ilk yarısında oyundan düştüklerini dile getiren Özgökçen, "Ancak ikinci yarıya baktığınız zaman, Konyaspor şu ana kadar birçok maçta ortaya koyduğu o güzel oyunu sergilemeyi bildi. Yolumuza devam ediyoruz. Kendimize bir hedef belirledik. İnşallah o hedefe ulaşıncaya kadar bize durmak yok. Çalışmaya devam edeceğiz. 9 hafta sonunda da o hedefe ulaşacağımızı ümit ediyorum." şeklinde konuştu.



Özgökçen, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyelerine misafirperverlikleri için teşekkür etti.





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