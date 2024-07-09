Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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09 Temmuz 2024 15:33
Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü.

Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan İstanbul ekibi, teknik direktör Şenol Can yönetiminde antrenmana çıktı.

Isınma ve esneme hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, koordinasyon, kondisyon, top kapma, pas ve pres çalıştı.

Kırmızı-siyahlı takım, taktik ağırlıklı çalışmalarla idmanı tamamladı.

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