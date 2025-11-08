08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
20:00
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
14:30
08 Kasım
Girona-Alaves
16:00
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
20:45
08 Kasım
Excelsior-Heracles
18:30
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
19:00
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
20:00
08 Kasım
Lecce-Verona
17:00
08 Kasım
Como-Cagliari
17:00
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
20:30
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
18:15
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
20:30
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
17:00
08 Kasım
West Ham United-Burnley
18:00
08 Kasım
Everton-Fulham
18:00
08 Kasım
Tottenham-M. United
15:30
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
20:30
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
17:30
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
17:30
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
17:30
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
17:30
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
19:00
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
16:00
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
0-016'
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
0-016'
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Fatih Karagümrük'ün konuğu Konyaspor

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de pazar günü Konyaspor'u ağırlayacak.

calendar 08 Kasım 2025 12:16
Fatih Karagümrük'ün konuğu Konyaspor
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.


Süper Lig'de 11 hafta sonunda 1'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 9 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, 4 puanla son basamakta yer alıyor.

Ligde 8 maçtır galibiyete hasret Fatih Karagümrük, Konyaspor'u mağlup ederek milli maç arasına 3 puanla girmeyi hedefliyor.

TÜMOSAN Konyaspor ise oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Yeşil-beyazlılar, topladığı 14 puan ve averajla haftaya 8. sırada girdi.

Konya ekibinde Recep Uçar'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan, Fatih Karagümrük karşısında ilk sınavını verecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
