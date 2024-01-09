Fatih Karagümrük'ün konuğu Kayserispor

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de çarşamba günü Kayserispor'u ağırlayacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük'ün konuğu Kayserispor
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09 Ocak 2024 14:56
VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında çarşamba günü Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligdeki son 4 maçını kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük, 17 puanla 18. sırada yer alıyor.

Yaptığı 18 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Mondihome Kayserispor ise 29 puanla 4. sırada bulunuyor.

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